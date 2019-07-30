Рейтинг онлайн казино на реальные деньги 2024

Ставки в онлайн казино способны принести выигрыш с выводом только в том случае, если делать это на проверенном сайте. Часто игроки самостоятельно изучают все параметры заведения, что приводит к неутешительным последствиям: скриптовый софт, проигрыш всех денег, блокировка аккаунта сразу после пополнения депозита и прочее. Наши эксперты сделали анализ разнообразных игорных сайтов, проверив их надежность и честность. По результатам исследований мы составили собственный рейтинг проверенных заведений, где пользователи могут делать ставки, не опасаясь мошенничества и прочих проблем.

Предлагаем ознакомиться с нашим списком лучших онлайн казино на реальные деньги, во время которого мы учли все критерии действительно надежного заведения: начиная от лицензии и заканчивая конфиденциальностью данных игрока. Непременно изучите его перед тем, как выбирать оператора и проходить регистрацию на сайте.

Лицензия

Лицензия Безопасность

Безопасность Рассмотрено экспертом

Основные критерии при выборе лучшего онлайн казино

Выбор достойного оператора – дело не 5 секунд. В данной ситуации нужно взвесить много критериев. Чтобы упростить вашу работу, предлагаем вам изучить лучшие казино онлайн из нашего готового рейтинга. Составляя наш ТОП, мы ориентировались на целый ряд важных критериев, чтобы максимально изучить портал. К самым важным параметрам относится следующее.

Лицензия и репутация онлайн казино

Играть в казино онлайн можно только в том случае, если оно доказало свою легальность. Главным показателем надежности является лицензия, выданная одной из игорных комиссий. Сертификат необходимо получить сразу же после создания площадки. Во время лицензирования заведение доказывает, что у него есть достаточно стартового капитала для выплат выигрышей, закупает софт только у проверенных поставщиков игр с контролем честности и прочее.

Критерии честности

Популярные порталы непременно имеют лицензию – это основной критерий честности. В ТОП онлайн казино входят только те заведения, которые прошли проверку у одного из достойных лицензиаров. После получения лицензии оператор обязуется вести честную игорную деятельность и не обманывать клиентов. Основным требованиями для работы по лицензии является:

допуск к азартным развлечениям игроков, которым не менее 18 лет;

на сайте запрещено размещать развлечения, чей уровень отдачи игроку составляет меньше 90%;

оператор не должен проводить акции, которые будут стимулировать пользователей проигрывать.

Если клиент недоволен качеством работы площадки, то он всегда может подать жалобу в контролирующий орган. После этого начнется разбирательство. Если претензия пользователя оправдана, то заведение будет оштрафовано или же регулятор может вовсе отозвать лицензию.

Разновидности онлайн казино

Популярные онлайн казино могут проходить лицензирование у разнообразных регуляторов. Чаще всего выбор администрации площадок падает именно на оффшорные зоны. В зависимости от выбранной игорной комиссии, отличаются требования для получения лицензии и ее стоимость:

Кюрасао – самый популярный лицензиар, предоставляющий минимальный набор требований и приемлемую стоимость для получения сертификата;

Гибралтар – регулятор делает особый упор на то, чтобы клуб соблюдал правила ответственной игры, на сайте был только лицензионный софт с честной отдачей, а компания всегда выплачивала выигрыши;

Мальта – игорная комиссия выдает сертификат только после того, как все игры будут проверены независимой лабораторией eCOGRA, также к одному из условий относится наличие у оператора отдельного счета, чтобы он смог выплатить всем игрокам полагающиеся выигрыши, если он обанкротится;

Великобритания – одна из самых строгих игорных комиссий, проводящая лицензирование казино, БК, организаторов лотерей и прочих, отдельное внимание уделяется соблюдению правил ответственной игры.

Как проверить лицензию онлайн казино?

Проверить лицензию онлайн казино можно самостоятельно. Надежные заведения знают, каким большим преимуществом является наличие официального сертификата на ведение игорной деятельности. Поэтому они часто размещают кликабельный валидатор для перехода на страницу с лицензией. Чаще всего это небольшой значок лицензиара в футере сайта. Также информация о лицензии может находиться в разделе «О нас» или же игрок может запросить ссылку на страницу с сертификатом самостоятельно, обратившись в службу поддержки.

Лучшие онлайн казино – это те операторы, которые заслужили безупречную репутацию среди большой аудитории игроков и почти не имеющие спорных моментов с собственными клиентами. Чтобы заведение можно было отнести к числу проверенных, оно непременно должно работать на рынке азартных развлечений более 3-х лет. Также клуб непременно должен иметь отличную репутацию не просто среди клиентов, но и тех, кто проводит оценку качества его работы – экспертов в области азартных игр.

Чтобы найти действительно проверенный сайт с лицензией и положительной репутацией, достаточно изучить ТОП или рейтинг онлайн казино от настоящих профессионалов, где представлены именно те порталы, которым можно доверять. В данной ситуации вам не придется самостоятельно проверять сертификат, изучать форумы и сторонние сайты, чтобы понять какова репутация у заведения.

Игровые автоматы онлайн казино

Азартные развлечения – это основная цель, ради которой пользователи посещают онлайн казино. Наличие в игротеке заведения тысяч тайтлов от лучших провайдеров игорной индустрии – показатель серьезного клуба. Одни заведения предлагают игры от пары-тройки провайдеров, в то время как чаще всего проверенные порталы предпочитают закупать софт у десятка разнообразных студий. К самым знаменитым разработчикам можно отнести следующих: Microgaming, NetEnt, Playtech, BetSoft, Yggdrasil и другие.

Многие игроки предпочитают в онлайн казино играть на реальные деньги в слоты, лайв-казино и прочие разнообразные развлечения. Чем больше игр, тем лучше. Некоторые порталы могут также добавлять на сайт активные ссылки на результаты проверки софта независимыми аудиторами – лабораториями eCOGRA и iTech Lab. Эти сертификаты подтверждают тот факт, что на сайте действительно лицензионные развлечения, которые дают независимый результат, формируемый ГСЧ.

Топ казино онлайн

Чаще всего гемблеры желают играть в казино онлайн в слоты. В классическом понимании, это игровые автоматы с барабанами и несколькими линиями выплат. Принцип игры прост – пользователь должен сделать ставку и запустить вращения барабанов. Если на линии выплат совпадут символы, то гемблеру полагается выигрыш. Но только слотами ассортимент азартных развлечений не ограничивается.

В ТОП онлайн казино могут попасть только те порталы, которые предлагают действительно насыщенную игротеку. Чаще всего все развлечения поделены на несколько категорий:

Слоты. Развлечения, сделанные по типу традиционных одноруких бандитов, которые можно встретить в наземном казино. Данные игры также имеют барабаны и линии выигрыша. Есть классические слоты с простыми правилами и традиционными фруктовыми символами или же камнями. Также есть современные автоматы с большим набором бонусных опций – риск-игра, фриспины, специальные символы, множители, призовые раунды.

Лайв-казино. Те игроки, которым не хватает остроты азартного процесса, могут делать ставки, следя за игрой в режиме реального времени. На экране они могут видеть живого дилера, общаться с другими игроками.

Видеопокер. Это аналог известной карточной игры, но в данной ситуации за расклад отвечает компьютер. По сути, пользователь состязается с ним.

Карточные и настольные игры. В данный раздел входят разнообразные игры: рулетка, покер, блэкджек и прочие.

Лото, кено, лотереи, кости, скретч-карты и сик-бо. Играть в онлайн казино можно и в другие увлекательные развлечения, помимо популярных слотов. В процессе используются кубики, билеты и прочее.

Провайдеры занимаются разработкой игр и поддерживают их работу, в то время как заведения добавляют их на свою площадку. Чтобы проверить качество игротеки, достаточно открыть ее на сайте выбранного онлайн казино. Каждый достойный сайт предлагает комфортную систему фильтрации, все развлечения поделены на несколько разделов. Если игрок заинтересован в чем-то конкретном, то он может отфильтровать подходящие игры по провайдеру, новинкам в каталоге, популярности и прочим параметрам. Также на сайте непременно должна быть поисковая строка.

Демо онлайн казино

Чтобы в казино онлайн играть не всегда необходимо проходить процедуру регистрации. Многие провайдеры предусмотрели наличие ознакомительного режима для каждого своего проекта, чтобы пользователи могли совершенно бесплатно протестировать слоты, рулетку и прочие развлечения. Для игры в демо-версии не нужно регистрироваться или вносить депозит, поскольку игра происходит на условные кредиты. Тестовый режим ориентирован на игроков, предпочитающих предварительно оценить качество развлечений и разобраться в их правилах.

Перед тем как регистрироваться на сайтах популярных онлайн казино, непременно стоит протестировать качество предложенного софта. Демонстрационный формат позволяет игрокам делать ставки, не рискуя собственным депозитом. Наличие демо-формата у игорного заведения дает несколько преимуществ пользователям:

Отличная возможность оценить качество геймплея. Пользователь может ознакомиться с правилами слота, оценить его отдачу, дисперсию, механику, качество графики, комфорт интерфейса. На основе проведенного анализа можно понять, стоит ли играть на данном аппарате.

Нет ограничений на игру. Ставки осуществляются на виртуальные деньги. Если гемблер полностью истратит все кредиты, то достаточно перезагрузить игру и на счету снова появятся деньги для ставок в демонстрационном режиме.

Не требуется проходить регистрацию. Игрок не должен создавать учетную запись, указывать персональную информацию. Оценить качество развлечений можно собственноручно на нескольких сайтах, выбрав действительно подходящий. Основным условием является только то, что пользователь должен быть старше 18 лет.

Еще об демо играх казино

Демонстрационная версия имеет существенный недостаток. Дело в том, что играть на реальные деньги в онлайн казино невозможно, если игрок использует демо-версию. Кроме того, гемблерам, использующим тестовый режим, могут быть недоступны некоторые опции слотов и других развлечений. Особенно они не смогут протестировать механику розыгрыша прогрессивного джекпота, поскольку он доступен только зарегистрированным игрокам.

Чтобы протестировать демо-режим, достаточно только открыть ТОП рейтинг онлайн казино и выбрать подходящий ресурс. После этого на официальном сайте игорного заведения необходимо перейти в игротеку, выбрать подходящий слот и кликнуть по нему. Тестовый режим предлагают многие разработчики: Novomatic, Microgaming, NetEnt, Yggdrasil Gaming и прочие. Стоит отметить, что на сайте клуба в демо-версии доступны далеко не все развлечения. Чаще всего это касается именно слотов. В то время как лайв-игры, лотереи, турниры и другие развлечения доступны только после регистрации в онлайн казино.

Бонусы онлайн казино

Бонусы в игорных заведениях – это необъемлемая часть деятельности каждого портала. Чем более разнообразная и выгодная бонусная программа, тем больше игроков удастся привлечь оператору. Заведение может предлагать довольно выгодные подарки и скоромные поощрения. Ознакомившись с ТОПом онлайн казино, становится понятно, что в рейтинг добавляются только те заведения, предлагающие действительно разнообразную и щедрую бонусную программу. Все предложения можно поделить на несколько видов:

Для новичков за регистрацию и первый депозит. Самый популярный тип подарка, который предлагается новым клиентам за создание учетной записи, первый депозит или целый пакет за несколько последующих пополнений. Представленный бонус дается в форме фриспинов, фиксированной суммы средств или процента от депозита.

Релоад бонусы. Подарки для постоянных игроков. Чаще всего бонусы даются за пополнение счета, при этом следует придерживаться установленного минимального лимита. Также часто пополнение требуется в определенный день недели или месяца.

Разные бонусы онлайн казино

Во время составления рейтинга онлайн казино бонусная программа оценивается по нескольким параметрам:

Разнообразие. Бонусная программа должна быть действительно разнообразной: приветственные поощрения, подарки на депозит, бездепы, фриспины, презенты в честь дня рождения, кэшбек, насыщенная программа лояльности и прочие. К дополнительным акциям можно отнести подарок за привлечение нового игрока, использование определенной платежной системы, бонусы для хайроллеров и ВИП-игроков. Чем разнообразнее бонусная программа, тем лучше.

Адекватные требования к активации. Администрация заведения непременно должна устанавливать разумные условия для получения презентов. К примеру, для активации приветственного поощрения должно быть достаточно зарегистрироваться и привязать номер телефона/e-mail к учетной записи. Также для получения депозитных подарков должны устанавливаться лояльные лимиты на пополнение.

Разумные условия на отыгрыш. Подарки должно быть не только легко получить, но и без особых трудностей использовать и отыграть. Если на бонус установлен неподъемный вейджер, то в поощрении для игрока нет никакого смысла.

Некоторые порталы в разделе с промо-предложениями могут регулярно устраивать особые акции, в которых могут поучаствовать все клиенты заведения. В любом, перед тем как принимать бонус казино от клуба, непременно стоит ознакомиться со всеми его условиями.

Платежные системы

Игроки посещают онлайн казино, чтобы играть на реальные деньги. В данной ситуации для максимального комфорта клиентов, клубы должны предлагать действительно большой выбор систем, чтобы проводить платеж. Чем больше способов платежей, тем лучше. В перечень лучших заведений могут войти только те сайты, которые предлагают большой выбор:

Банковские карточки. Чаще всего игроки используют банковские карточки для проведения финансовых операций на сайте игорного клуба. Системы Виза, МастерКард позволяют переводить деньги по всему миру, при этом гемблеры могут не переживать о защите личных данных и быстром переводе. Для использования банковской карты, достаточно ввести ее реквизиты в виртуальном казино и подтвердить платеж.

Цифровые системы. Чаще всего игроки делают денежные операции через кошельки Skrill, Neteller, EcoPayz и другие. Представленная платежная система отлично подойдет для тех игроков, которые ценят безопасность. Играйте с уверенностью: гарантирует безопасность ваших депозитов и платежей в казино. В данной ситуации не требуется привязывать собственный счет к игорному заведению.

Банковские переводы. Достаточно только указать реквизиты и дать согласие на проведение платежа. Стоит учитывать, что некоторые банковские организации могут взимать комиссии с платежей. Банковские переводы можно проводить при помощи систем Interac, AstroPay Direct и прочих. Стоит обратить внимание, что банк может удерживать определенную комиссию с транзакции.

Другие платежные системы онлайн казино

Ваучеры. Представленный вариант платежных систем отлично подходит для ценителей защиты личных данных. В данной ситуации клиент заведения может купить ваучер и ввести его номер для проведения финансовых операций, сохранив свою полную конфиденциальность. Предоплаченные карты и ваучеры выпускаются разнообразными компаниями: Paysafecard, AstroPay и другими.

Мобильные платежи. Гемблеры часто используют для ставок свои смартфоны, поэтому мобильные платежи можно отнести к одному из популярных способов проведения транзакций. Для этого могут использоваться разнообразные системы: Tele2, Zimpler и прочие. В данной ситуации номер телефона связывается с кредиткой или счетом в банке для проведения онлайн-платежей после активации кода или авторизации по отпечатку пальца.

Крипта. Платежи при помощи цифровой валюты позволят клиентам заведения оставаться анонимными. Кроме того, это один из самых быстрых способов проведения платежей, которые чаще всего не подразумевают комиссии. Игроки выбирают их из-за того, что платежи в криптовалютах максимально прозрачные.

Также заведение должно предлагать игрокам завести счет в любой удобной для них валюте: доллары, евро, гривны, злотые, тенге и другие. Некоторые заведения поддерживают криптовалюту. Выбрать валюту нужно во время регистрации. Стоит обратить внимание, что некоторые заведения предлагают сделать это только один раз во время создания аккаунта, потом поменять это будет невозможно.

Безопасность и конфиденциальность

Основная сложность во время выбора подходящего портала для ставок в азартные развлечения заключается в том, чтобы найти действительно безопасный сайт. Среди доступных операторов можно наткнуться на мошенника, который обманывает клиентов или даже продает их персональные данные третьим лицам. Мы учли данный момент, поэтому в рейтинг онлайн казино смогли войти только те площадки, обеспечивающие максимальную защиту игроков, их персональной информации и платежей.

Во время создания учетной записи на сайте игрок предоставляет заведению свою персональную информацию. При этом оператор должен гарантировать каждому своему клиенту защиту личных данных и препятствовать их перехвату сетевыми мошенниками. Чтобы игроки были уверенны в своей безопасности и конфиденциальности, заведения предпринимают соответствующие меры: контроль доступа, проверка личности, протоколы шифрования и прочие. Каждый из них используется для определенной цели

Разновидности безопасности онлайн казино

Шифрование данных. Представленный способ необходим для защиты персональной информации игрока. Чаще всего используется криптографический протокол Secure Sockets Layer. Проверить его наличие можно самому – нужно просто посмотреть на адресную строку сайта в браузере. Если там находится значок замка, то подключение безопасно. Система шифрования SSL – это способ защиты информации, в рамках которого расшифровка передаваемых данных от клиентов оператору доступна только второму.

Верификация. Операторы вводят определенные правила, касаемо мошенничества со стороны игроков и отмывания средств. Поэтому клиент заведения должен верифицировать свою учетную запись на сайте. После этого заведение может одобрить вывод выигранных денег. Чтобы пройти верификацию, необходимо предоставить техподдержке заведения скрины документов, удостоверяющих личность. Чаще всего нужно прислать фото банковской карты, скан-копии паспорта и селфи с данным документом. Также техническая поддержка может запросить сканы дополнительных документов или даже видеозвонок, чтобы проверить личность игрока. Верификация занимает не более 24-48 часов. После ее прохождения, игрок получает соответствующее уведомление в своем личном кабинете.

Контроль доступа к учетной записи. Игрокам стоит понимать, что даже самые надежные пароли можно взломать. В данной ситуации игорные заведения используют двухфакторную систему идентификации. Это один из способов доступа к учетной записи игрока. Для входа в персональный кабинет необходимо подтвердить, что данные для авторизации ввел именно игрок. Для доступа к аккаунту нужно ввести код безопасности в специальное поле на сайте. Он придет на номер мобильного телефона, привязанный к учетной записи в СМС.

Лимиты онлайн казино

Кроме того, действительно достойные и честные заведения придерживаются правил ответственной игры. Постоянные ставки на азартных площадках могут стать причиной появления лудомании у человека. Поэтому большинство сайтов ввели правила ответственной игры.

К примеру, в данной ситуации могут устанавливаться лимиты в персональном кабинете. Клиент казино должен указать сумму, которую он может проиграть за установленный период времени. Если он потеряет эти деньги, то учетная запись будет заблокирована на время, чтобы клиент не понес серьезные убытки, которые он не может себе позволить. В то же время ему будет доступен тестовый режим без депозита и выигрышей. Также на сайте игорного заведения может быть предусмотрена опция самоисключения – клиент может заморозить свою учетную запись на время, если он хочет сделать перерыв в ставках, когда дело выходит из-под контроля.

Категории игр в онлайн казино

Невозможно попасть в рейтинг надежных и проверенных онлайн казино, если заведение предлагает достаточно ограниченную игротеку. Известные и авторитетные разработчики стараются сотрудничать с достойными ресурсами. Чаще всего ассортимент включает разнообразные игры в онлайн казино на деньги на любой вкус игрока. Чем больше игр от известных разработчиков, тем выше вероятность того, что мы имеем дело именно с солидным порталом. Пользователи могут играть в разнообразные развлечения, которые способны принести весьма неплохие выигрыши и дать заряд азарта.

Слоты (игровые автоматы) онлайн казино

Чаще всего пользователи хотят делать ставки в игровые аппараты. Представленные игры онлайн казино на деньги зачастую составляют до 90% всей игротеки. Слоты пользуются популярностью из-за своих довольно простых правил, понятной механики и отличной отдачи. Очень часто можно получить бездепозитные бонусы казино для игры бесплатно. Для ставок не требуется иметь определенные навыки и знания – нужно только поставить сумму ставки и запустить вращения барабанов. Разработчики, выпускающие азартный софт, размещают его на собственных серверах, поэтому пользователь может не сомневаться в честной отдаче и том, что в процесс формирования выигрышей не сможет вмешаться кто-то третий.

Отличия казино онлайн автоматов

У каждого слота есть игровая сетка, где представлены ряды символов и барабаны. На них будут появляться разнообразные комбинации, которые должны совпасть с линией выигрыша. Каждый символ имеет свою ценность. Комбинации на поле определяются генератором ГСЧ. Выигрыш в игровых аппаратах может формироваться разными слотами:

Выигрышная комбинация на фиксированной линии выплат. При помощи одинаковых символов формируется определенная комбинация. В зависимости от слота количество линий выплат может быть разным – от 25 до нескольких тысяч. В современных разработках популярных провайдеров часто встречается механика Megaways. Составление кластера на игорной сетке. В данной ситуации достаточно, чтобы после спина несколько одинаковых символов выпали рядом по горизонтали, диагонали, вертикали или же в виде прочих фигур. Кластер составляется минимум из 4-5 одинаковых символов. Часто кластерные линии дополняются каскадными барабанами, когда, после того как сыгравшие символы пропадут, в игорной сетке их место заполнят новые. Выигрыш на основе общего количества идентичных картинок. В данной ситуации на игровом поле не имеет значение расположение символов. Нужно просто, чтобы на экране появились одинаковые изображения.

В сравнении с прочими играми в азартном заведении, слоты имеют больший потенциал выплат. Гемблер за сыгравшую ставку может получить на счет сумму в несколько тысяч раз больше, чем было поставлено. Но стоит учитывать, что чем больше максимальный выигрыш за ставку, тем выше будет дисперсия аппарата.

В зависимости от предпочтений игрока, пользователь может найти для себя подходящее развлечение – традиционная механика с фиксированными линиями или последние релизы с множеством дополнительных опций.

Настольные игры

На следующем месте по популярности азартных развлечений в азартном виртуальном заведении находятся настольные игры. В данной ситуации, перед тем как делать ставки, лучше всего ознакомиться с правилами определенной игры, чтобы серьезно не проиграться по неопытности. В разделе с настольными играми чаще всего встречаются следующие развлечения:

Рулетка. Одна из самых популярных настольных игр, где необходимо делать ставки на номера, которые находятся на колесе, или же их сочетания. Также можно поставить на четное/нечетное, красное/черное и другие комбинации. В азартных заведениях представлены разные виды рулетки: европейская, американская, французская, минирулетка.

Покер. Любители карточных развлечений могут отлично развлекаться на сайте клуба. Покер так же как и рулетка представляется в разных вариантах на любой вкус: холдем, оазис, омаха. В качестве оппонента в данной ситуации выступает программное обеспечение. Если же игрок хочет посостязаться с настоящими конкурентами, то придется перейти в раздел с живыми играми. Отдельным видом на сайте игорного заведения также может представляться видеопокер, где игра происходит вовсе без соперника. В данной ситуации выплаты осуществляются по установленным коэффициентам, в зависимости от того, какую именно карточную комбинацию смог собрать игрок.

Блэкджек. Одна из самых популярных карточных игр, подразумевающая подсчет карт для получения выигрыша. В данной ситуации игрок должен победить дилера (программное обеспечение). В ходе раунда необходимо набрать больше очков, нежели оппонент, либо дождаться, чтобы у него набралось карт больше, чем на 21 очко.

Баккара. Это также карточное развлечение, где игроку необходимо поставить на игрока, банкира или же то, что выпадет ничья. Раздачу осуществляет программное обеспечение. Суть игры также основана на подсчете карт, только в данной ситуации необходимо набрать количество очков, которое максимально приближено к 9.



Настольные игры на деньги

Игрок может практиковаться на ставках в настольные игры сразу на реальные деньги или же сделать это в демонстрационном режиме. Второй вариант отлично подходит для той ситуации, если пользователь еще толком не разбирается в правилах и хочет набить руку.

Данный раздел в казино может иметь систему фильтрации, чтобы рассортировать все развлечения по конкретным группам. В целом, ассортимент настольных игр сильно похож на блок с лайв-столами, только в первой ситуации за раздачу отвечает программное обеспечение и пользователь играет именно с программой.

Игры с живым дилером

Если пользователь хочет окунуться в атмосферу реального казино, не выходя из собственного дома, то азартные развлечения с живыми дилерами отлично подойдут для данной ситуации. Основное преимущество представленного блока на сайте виртуального казино в том, что клиенты заведения имеют доступ к трансляциям из залов настоящих клубов в любое время суток и из любой точки мира. По итогу это дает игроку ощущение настоящей игры в роскошном зале, где всем процессом руководит приятная девушка или юноша. Разработкой представленных игр занимаются те же именитые провайдеры, которые поставляют игровые аппараты и прочие развлечения: НетЕнт, Playtech, Evolution Gaming и другие.

В блоке с лайв-казино могут быть представлены разнообразные столы:

рулетка;

покер;

блэкджек;

баккара и другие.

При этом каждого вида настольной игры может быть по несколько вариаций. Также развлечения могут отличаться между собой, в зависимости от лимитов стола – есть определенные рамки минимальных и максимальных сумм. Делать ставки в игры с живыми дилерами можно только после регистрации и пополнения депозита. Присоединиться к трансляции в демонстрационном режиме невозможно.

Особенность лайв-казино в том, что трансляция ведется со специальных залов, которые находятся в настоящих казино. Среди основных причин, почему игроки садятся за представленные столы это то, что здесь предоставляются отличные возможности для общения. Игроки могут оценить отменное качество графики, трансляции и профессионализм настоящих крупье, чего нет в той ситуации, если состязаться с программным обеспечением. При этом игрок может сохранить максимальную конфиденциальность. Общение происходит через виртуальный чат или же голосом.

Некоторые настоящие крупье весьма охотно взаимодействуют с клиентами виртуальных клубов – они могут ответить на вопрос игрока, дать совет. Но основное отличие заключается в том, что все это происходит через экран. Также пользователи могут общаться с другими игроками, находящимися за столом.

Джекпоты онлайн казино

Игры с джекпотами – это особая категория азартных развлечений, которая притягивает любителей огромных выигрышей. При этом на сайте казино могут быть игры с разнообразными видами джекпотов:

фиксированный – определенная неизменная сумма приза; прогрессивный – с каждой не сыгравшей ставки игрока в призовой фонд отчисляется определенная сумма, она продолжает расти до того, как кто-то 1 заберет большой выигрыш.

Розыгрыш джекпота может происходить на конкретном слоте, среди игр от одного разработчика, только на одном казино или сразу на нескольких площадках. Чаще всего джекпот встречается в слотах. Многие игорные заведения рекламируют его именно за счет игровых аппаратов. Кроме того, в самих слотах заветный приз указывается в отдельном окне (в частности это касается прогрессивного джекпота). После того как один из игроков заберет главный приз, прогрессивный джекпот начнет копиться снова или же будет установлена новая фиксированная сумма.

Большие призы могут разыгрываться и среди других развлечений: видеопокер, рулетка, блэкджек, бинго, лотереи. Джекпоты также часто встречаются среди турниров заведения. В данных розыгрышах принимают участие зарегистрированные игроки. Для выигрыша необходимо делать ставки в те развлечения, которые участвуют в розыгрыше. Если пользователь сможет опередить своих конкурентов в турнирной таблице, то главный приз его.

Краш Игры

Краш-игры – это современные развлечения, которые появились на виртуальных игорных сайтах не так давно. С самого начала они создавались специально для любителей играть на крипту. По своей сути представленные игры являются имитацией торгового рынка. Во время игрового раунда можно увидеть линию, которая подымается вверх по графику, а также множитель ставки, определяющий сумму выигрыша. На протяжении раунда пользователь может делать 1 или 2 ставки.

Игрок должен успеть забрать свой выигрыш до того, как произойдет крушение объекта, который движется на экране по кривой. Длительность раунда может быть разной. Если объект сможет достигнуть определенного множителя или же более высокого значения, то игроку полагается приз. Если же крушение произойдет до этого, то ставка не сыграла. Раунды длятся не больше 30 секунд. Пользователь в любой момент может выйти.

В игротеке игорных клубов можно встретить разнообразные краш-игры: самая популярная из них это Авиатор, где по экрану движется самолет. Также можно делать ставки в Lucky jet, Upx, Jet-x и прочие. Испробовать игру Авиатор или же другие краш-игры можно в демонстрационном режиме. Стоит отметить, что краш-игры чаще всего находятся в блоке с лайв-играми и не выносятся в отдельный раздел на сайте.

Доступные бонусы в онлайн казино

Бонусы в онлайн казино – это один из главных стимулов, чтобы игроки регистрировались на сайте, а постоянные клиенты даже не думали о том, чтобы сменить оператора. Игровые заведения предлагают разнообразные типы подарков. Чаще всего программа поощрений состоит из следующих бонусов:

Бонус за регистрацию. Чтобы получить приветственный подарок, должна быть пройдена на сайте онлайн казино регистрация. Новым игрокам полагаются разнообразные подарки: фриспины, деньги на игровой счет для ставок. Для получения бонуса, достаточно только заполнить анкету и активировать презент в учетной записи.

Бонус на первый депозит. Это самый популярный вид поощрения от казино, который может выдаваться за регистрацию или же постоянным игрокам на регулярной основе. Бонусы на первый депозит подразумевают собой определенную сумму от пополнения -100%, 200% и прочие варианты. Чтобы получить деньги, депозит должен быть пополнен на определенную сумму – устанавливается минимальный порог. В дополнение к деньгам часто заведения также выдают еще и фриспины.

Другие бонусы онлайн казино

Бездепозитный бонус. Это самый желаемый бонус от заведения, поскольку он совершенно бесплатный. Данные презенты чаще всего выдаются новичкам, которые только зарегистрировались или в честь особого события. Для их получения не нужно вносить депозит или соблюдать особые требования. В то же время представленный подарок чаще всего сравнительно небольшой – игроку может выдаваться несколько десятков фриспинов или прочие презенты. Бездеп необходимо отыгрывать по более высокому вейджеру, в сравнении с депозитными подарками – вейджер может составлять х35 и выше. Также для вывода денег, полученных с бездепозитного бонуса, часто требуется внести минимальный депозит.

Фриспины. Под данным бонусом подразумеваются бесплатные вращения, которые чаще всего можно использовать на определенном аппарате. Фриспины могут насчитываться за регистрацию на сайте, депозит, в честь дня рождения игрока и прочее.

Программа лояльности. Многие онлайн казино предлагают эксклюзивные поощрения своим постоянным клиентам. С этой целью они создают программу лояльности, в рамках которой игроки должны накапливать специальные баллы за активность. В зависимости от их количества, игроки могут подыматься на новый уровень в программе лояльности, который дает особые привилегии: повышенный кэшбек, расширенные лимиты на вывод, персональный менеджер, выгодный курс обмена накопленных баллов на реальные деньги и прочее.

Кешбэк. Если игроку долго не везет на ставках, то казино может предложить своеобразную страховку – фиксированный процент возврата от проигрыша. Он может составлять 3%, 5%, 10% и больше. Регулярность возврата также может быть разной – 1 раз в неделю, 2 недели, месяц. Кэшбек чаще всего зависит от статуса игрока в программе лояльности.

Подарки онлайн казино

Подарки от заведения не выдаются просто так. Во время использования бонусов в онлайн казино, непременно нужно следовать определенным правилам:

Вейджер. Каждый подарок непременно стоит отыграть по определенному множителю – х20 и выше. Начисление бонуса. Чтобы получить презент от площадки, непременно нужно выполнить определенные условия – регистрация на сайте, внесение депозита на определенную сумму и прочее. Предназначение. Каждый бонус казино имеет определенные ограничения. Чаще всего это касается игроков. К примеру, приветственный бонус могут получить только новички на сайте, активировав его не позднее 14 дней с момента создания аккаунта. В то время как повышенный кэшбек, подарки в честь дня рождения доступны только постоянным ВИП-клиентам. Дата активации и использования. Многие бонусы ограничиваются по времени. Подарки нужно активировать в течение определенного срока, отыграть не позднее 7 дней с момента получения и прочее.

Также лучшие онлайн казино активно распространяют промокоды для получения уникальных подарков. Их можно найти в рейтингах заведений, в обзорах площадок, на сайтах-партнерах и прочих местах.

Популярные платежные методы в онлайн казино

Популярность определенных платежных систем зависит от конкретного региона, где проживает игрок. Список лучших онлайн казино составлен таким образом, что в него вошли платформы с большим ассортиментом способов оплаты для максимального удобства игроков из разных стран. Доступные платежные методы можно поделить на несколько категорий.

Перед началом игры стоит удостовериться, что казино поддерживает оптимальный способ проведения операций. Также не всегда бывает так, что один и тот же способ платежей подходит для ввода и вывода. К самым популярным способам оплаты можно отнести следующие:

кредитные, дебетовые и предоплаченные банковские карты: ВИЗА, МастерКард и другие;

цифровые кошельки: WebMoney, Skrill, Neteller, ecoPayz и другие;

ваучеры: Paysafecard и прочие;

банковские переводы: Zimpler, Interac, Trustly и другие;

крипта: биткоин, эфир, лайткоин и множество других.

Самый популярный вариант платежной системы – банковские карты. Также клиенты используют банковские переводы и цифровые кошельки. Перед тем как регистрироваться на сайте, нужно ознакомиться не только с доступными платежными способами, но и установленными лимитами. Чаще всего пополнение начинается от 1-1,5 доллара (или эквивалент данной суммы в другой валюте).

Пополнение счета

Играть в онлайн казино на настоящие деньги можно только после того, как будет внесен депозит на счет. Сперва необходимо пройти регистрацию на сайте. Пошаговый алгоритм пополнения средств подразумевает следующие этапы:

авторизуйтесь в учетной записи; откройте раздел с финансовыми операциями в личном кабинете (чаще всего он называется «Пополнить», «Касса» и подобные); выберите подходящий способ оплаты (во многих заведениях доступные варианты проведения платежей отбираются сразу, в зависимости от местоположения игрока); укажите желаемую сумму депозита, исходя из установленных лимитов на минимальное пополнение; введите реквизиты своей банковской карты, электронного кошелька или прочей системы; подтвердите транзакцию и дождитесь поступления денег.

На зачисление депозита уходит всего несколько секунд. После проведения платежа на счету сразу же появятся деньги для ставок. Лимиты на депозит во многом зависят от выбранного способа оплаты. Отлично подходит для депозита в казино Пиастрикс платежная система благодаря своей безопастности.С помощью банковских карт можно перечислять довольно небольшие суммы – 1 доллар и больше. Финансовые операции в крипте могут иметь более высокие лимиты на минимальное пополнение.

Вывод выигрыша онлайн казино

Чаще всего игорные заведения предлагают клиентам сделать вывод тем же способом, которым пополнялся депозит. Это требование указывается в правилах игорного клуба и во время создания учетной записи клиент автоматически с ним соглашается. Простым языком: если пользователь вносит депозит через банковскую карту, то он должен вывести выигрыш на нее же. Исключением в данной ситуации может быть только то, если клиент вносил депозит с терминалов предоплаты или при помощи СМС-платежей. Чаще всего в этой ситуации правилами казино предусматривается вывод выигрыша другим способом – цифровой кошелек, карта и другие.

Уточнить эти нюансы можно в правилах и условиях игорного клуба, перед тем как проходить регистрацию. В целом, процедура вывода выигрыша подразумевает следующие этапы:

открыть учетную запись игрока и перейти в «Кассу»; выбрать соответствующий платежный способ, которым осуществлялся депозит (если он недоступен, то нужно выбрать альтернативный вариант); указать реквизиты выбранного платежного метода; выбрать сумму вывода; подтвердить платеж и дождаться зачисления денег.

Заявки на вывод всегда одобряют сотрудники финансового отдела казино. На это уходит от нескольких минут до пары часов. Вывод возможен только в той ситуации, если пользователь придерживается всех условий, прописанных в правилах портала. Чтобы потом не возникло проблем с выводом или же администрация не отклонила заявку, требуется соблюсти следующие требования.

Требования онлайн казино

Полностью заполненный профиль игрока на сайте. Во время регистрации и/или после в личном кабинете нужно полностью заполнить анкету пользователя. При этом необходимо указывать правдивые данные. К одному из основных правил заведения относится то, что счет в платежной системе непременно должен быть оформлен на имя игрока, которое указывалось во время регистрации.

Только один аккаунт игрока. Администрация заведения строго пресекает создание нескольких учетных записей в казино на одного человека. Если игрок потерял доступ к своему персональному кабинету, то ему стоит обратиться в службу поддержки для его восстановления. Новый аккаунт можно заводить только после того, как старый профиль будет полностью удален.

Прохождение верификации для сверки личных данных. Если пользователю пришло уведомление о том, что он должен подтвердить свою личность, то ему нужно как можно скорее отправить сканы паспорта, селфи с документом и прочие бумаги, которые запрашивает саппорт.

Отыгрыш начисленных бонусов. Выводить бонусные деньги без отыгрыша запрещено. Если же игрок все равно подаст заявку на вывод, то, в соответствии с правилами заведения, бонус будет аннулирован полностью. Все подарки непременно нужно отыграть по установленному вейджеру. Выигранные деньги должны быть переведены с бонусного счета на основной.

Проверка онлайн казино

Полноценная проверка запрашивается в том случае, если это первый вывод игрока на сайте. Инструкция на вывод отличается в зависимости от ситуации, но чаще всего механизм идентичен. Кэшаут занимает больше времени, нежели депозит. Сотрудники заведения должны провести проверку аккаунта, чтобы удостовериться в полном соблюдении правил.

Минимальная планка вывода в виртуальном казино начинается от 10-15 долларов (или эквивалент этой суммы в другой валюте). Рамки максимального кэшаута могут отсутствовать или же клубы устанавливают ограничения кэшаута в день/неделю/месяц. Как правило, сумма максимального вывода зависит от уровня игрока в программе лояльности. Также некоторые заведения, в случае вывода довольно больших сумм (несколько десятков тысяч долларов) могут предлагать разбить их на несколько платежей. Лимиты вывода фиатных денег и крипты могут отличаться.

Чаще всего азартный клуб не удерживает комиссию от суммы за вывод. Это может быть в исключительных ситуациях при использовании определенной платежной системы, если это прописано в правилах заведения. К примеру, если игрок хочет вывести деньги через мобильные платежи, то заведением может удерживать комиссию 2% от суммы. Также клуб не берет на себя обязательства по уплате налогов на выигрыш. Это ложится на самого игрока и зависит от законодательства его страны.

Скорость вывода денег зависит от нескольких факторов:

выбранная платежная система (самый быстрый вывод осуществляется на криптовалютные кошельки или же электронные, дольше всего проводится банковский перевод);

день перевода – если вывод оформляется в выходные или же праздничные дни с довольно высокой загрузкой сайта, то администрация может долго обрабатывать заявку, ввиду большого количества запросов от игроков;

конкретное заведение – в нашем рейтинге указаны только те клубы, которые максимально быстро проводят вывод.

Сроки зачисления денег на счет составляют от нескольких минут до 72 часов. Надежные заведения стараются сделать кэшаут как можно скорее.

Как начать играть в онлайн казино?

Чтобы можно было спокойно в онлайн казино играть, непременно должна быть пройдена регистрация. Разумеется, есть демонстрационный формат, но большинство пользователей посещают данные игорные заведения ради настоящих выигрышей с выводом. Если аккаунт уже есть, то необходимо сделать вход, чтобы начать играть.

Если учетной записи нет, то ее можно создать следующим способом:

ознакомьтесь с нашим рейтингом проверенных казино и выберите подходящий портал для ставок; перейдите на официальный сайт и нажмите на кнопку «Регистрация»; в выпавшей форме требуется ввести номер телефона/e-mail и прочую необходимую информацию (также которые порталы могут предлагать авторизацию через соцсеть/мессенджер); выберите подходящую валюту для счета и придумайте пароль для входа.

Верификация онлайн казино

Многие казино сразу же после регистрации могут запрашивать процедуру верификации (некоторые могут требовать ее перед первым кэшаутом). Пользователю непременно стоит быть готовым к тому, что саппорт может запросить сканы документов, удостоверяющих личность. Чаще всего верификация запрашивается при:

выводе большой суммы денег – от 1000 долларов и больше;

администрация казино подозревает игрока в мошеннических действиях на сайте, желает удостовериться в том, что у пользователя только один аккаунт;

заведение хочет подтвердить, что игроку точно есть больше 18 лет.

Чтобы начать игру в онлайн казино, также необходимо иметь достаточно денег на игровом счету. Перед внесением депозита стоит подумать о том, что именно при помощи выбранного платежного способа потом будет проводиться кэшаут. После того как на счету есть достаточно денег для ставок, можно переходить к выбору подходящего развлечения. Новичкам в мире гемблинга стоит сосредоточить свое внимание на слотах. Выбирать игровой аппарат можно по разным параметрам:

жанр – автоматы могут быть фруктовыми, посвященные теме драгоценных камней, джунглей, древних цивилизаций и прочим;

процент отдачи игрокам – чем больше показатель, тем большая сумма от ставки теоретически возвращается игроку;

дисперсия – высокая дисперсия означает, что выигрыши в аппарате даются редко, но большими суммами, и, соответственно, наоборот, в случае с низкой;

разработчик – самыми лучшими поставщиками софта являются компании Microgaming, NetEnt и прочие;

бонусы – слоты могут предлагать дополнительные опции в виде фриспинов, респинов, специальных символов, множителей и прочего для более щедрых выигрышей.

Live casino

Если игроку не нравятся слоты или же он хочет больше разнообразия, то может попробовать другие развлечения: рулетку, покер, блэкджек, баккару, лотереи, кено, бинго и прочие. Также популярные операторы регулярно проводят турниры – состязания между зарегистрированными игроками, где нужно делать ставки в слоты, зарабатывать очки и подыматься в турнирной таблице выше других участников, чтобы выиграть приз. В качестве призовых фондов могут предоставляться большие суммы денег, бонусы в казино, смартфоны и прочее.

Делать ставки можно с ПК или же со смартфона, планшета. Во втором случае используется мобильная версия через браузер или скачиваемое приложение (если таковое имеется).

В любом случае, если вы готовы развлекаться на сайте игорного клуба, то не видим причин тянуть с этим. Ознакомьтесь с нашим рейтингом проверенных заведений, выберите подходящее заведение и начинайте знакомиться с миром азарта. Регистрация совершенно бесплатная и начинать можно с минимальных депозитов.

Из-за чего могут блокировать казино? Онлайн-казино подвергается блокировкам в тех странах, где введены ограничения, касаемо игорной деятельности. Также в некоторых государствах могут действовать требования, чтобы у сайта была национальная лицензия. При ее отсутствии казино будет заблокировано.

Насколько безопасно играть в онлайн-казино? Современные проверенные сайты используют протоколы шифрования, двухфакторную аутентификацию и другие способы защиты личных данных игрок, их средств на счету. Доверяя надежным казино из рейтинга, можно не беспокоиться о безопасности.

Какие бонусы предлагают онлайн-казино? В виртуальных казино довольно обширная бонусная программа: приветственные пакеты за регистрацию, бонус на первый депозит, фриспины, подарки для постоянных игроков за пополнение счета, кэшбек, программа лояльности и прочие.

Как выбрать онлайн казино? Во время выбора подходящего портала нужно обратить внимание на ряд важных критериев: лицензия, бонусы, игротека, способы ввода и вывода, лимиты на депозит и кэшаут, уровень защиты игроков и другие.

Как зарегистрироваться в онлайн казино? Процедура создания аккаунта во всех игорных заведениях стандартная – нужно открыть регистрационную форму и ввести все необходимые личные данные, указать валюту счета, придумать пароль для входа и прочее.